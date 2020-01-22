В Гонконге зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом из Китая

В Гонконге официально зарегистрирован первый случай заражения новым коронавирусом из Китая. Об этом сообщает сегодня Hong Kong Free Press.
Мужчина прибыл в Гонконг по скоростной железной дороге из китайской провинции Гуанчжоу с признаками лихорадки. Сотрудникам министерства здравоохранения он сказал, что был в городе Ухань, откуда распространился вирус.
Мужчину отправили в больницу королевы Елизаветы для осмотра. Предварительные тесты дали положительный результат на наличие вируса, пишет издание.
Впервые 2019-nCoV был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань в Ухане или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Вирус уже унес жизни девяти человек, также на сегодняшний день в Китае официально подтверждено 440 случаев заражения.
По одному случаю заболевания зарегистрировано в Южной Корее, Тайване и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще два случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии.