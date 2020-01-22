Новый китайский коронавирус. В РФ госпитализировали женщину с симптомами болезни, прилетевшую из Харбина

В РФ, вероятно, появился первый инфицированный новым коронавирусом из Китая. Об этом сообщают "Сибирь.Реалии".
Этой ночью из аэропорта Хабаровска госпитализировали женщину, которая прилетела из Китая. Ее увезли в больницу из-за подозрения на коронавирус, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Женщина прилетела в Россию из Харбина.
"Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту. С ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация", – сообщили в аэропорту.
"Сибирь.Реалии" пишут, что в Роспотребнадзоре по Хабаровскому краю отказались комментировать информацию якобы из-за отпуска своего пресс-секретаря.
Впервые 2019-nCoV был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань в Ухане или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
22 января пройдет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения в связи со вспышкой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом.
Вирус уже унес жизни девяти человек, также на сегодняшний день в Китае официально подтверждено 440 случаев заражения.
По одному случаю заболевания зарегистрировано в Южной Корее, Тайване и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще два случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии.