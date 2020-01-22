Новый китайский коронавирус. В РФ госпитализировали женщину с симптомами болезни, прилетевшую из Харбина

Этой ночью из аэропорта Хабаровска госпитализировали женщину, которая прилетела из Китая. Ее увезли в больницу из-за подозрения на коронавирус.

В РФ, вероятно, появился первый инфицированный новым коронавирусом из Китая. Об этом сообщают "Сибирь.Реалии".

Этой ночью из аэропорта Хабаровска госпитализировали женщину, которая прилетела из Китая. Ее увезли в больницу из-за подозрения на коронавирус, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Женщина прилетела в Россию из Харбина.

"Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту. С ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация", – сообщили в аэропорту.

"Сибирь.Реалии" пишут, что в Роспотребнадзоре по Хабаровскому краю отказались комментировать информацию якобы из-за отпуска своего пресс-секретаря.

Впервые 2019-nCoV был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань в Ухане или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.