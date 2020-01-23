Человек мог заразиться новым коронавирусом от змеи

Южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра могут быть источниками недавно обнаруженного коронавируса нового типа, считает группа китайских ученых.

Новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи, сообщило сегодня издание South China Morning Post.

Ряд ученых из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя пришли к выводу, что змея является наиболее вероятным носителем инфекции.

Ученые сравнили генетический код вируса с генетическим кодом большого числа животных и выяснили, что самыми близкими по генетическому коду к вирусу оказались южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра.

В Китае едят змей и других диких животных. В исследовании, проведенном в 2017 году Институтом зоологии при Академии наук Китая, говорится, что более 60% респондентов в юго-западном Китае ели мясо дикого животного хотя бы раз за последние два года.

Издание также пишет, что китайский ученый, который работает в Германии, прогнозирует пик эпидемии нового коронавируса в марте этого года.

На данный момент число погибших от нового коронавируса составляет 17 человек, заболевших – 582.

Национальная комиссия по здравоохранению заявила 22 января, что источник инфекции пока не обнаружен, а способы ее передачи неясны.

Впервые этот тип вируса в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек, – был подтвержден 31 декабря 2019 года. 21 января по одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще четыре случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии. 22 января еще один случай инфицирования подтвердили в Гонконге, в РФ женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус, вызывающий респираторные заболевания и пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.