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Человек мог заразиться новым коронавирусом от змеи

Южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра могут быть источниками недавно обнаруженного коронавируса нового типа, считает группа китайских ученых.

Пик эпидемии может прийтись на март
Пик эпидемии может прийтись на март
Фото: ЕРА

Новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи, сообщило сегодня издание South China Morning Post.

Ряд ученых из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя пришли к выводу, что змея является наиболее вероятным носителем инфекции.

Ученые сравнили генетический код вируса с генетическим кодом большого числа животных и выяснили, что самыми близкими по генетическому коду к вирусу оказались южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра.

В Китае едят змей и других диких животных. В исследовании, проведенном в 2017 году Институтом зоологии при Академии наук Китая, говорится, что более 60% респондентов в юго-западном Китае ели мясо дикого животного хотя бы раз за последние два года.

Издание также пишет, что китайский ученый, который работает в Германии, прогнозирует пик эпидемии нового коронавируса в марте этого года.

На данный момент число погибших от нового коронавируса составляет 17 человек, заболевших – 582.

Национальная комиссия по здравоохранению заявила 22 января, что источник инфекции пока не обнаружен, а способы ее передачи неясны. 

Впервые этот тип вируса в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек, – был подтвержден 31 декабря 2019 года. 

21 января по одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще четыре случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии. 22 января еще один случай инфицирования подтвердили в Гонконге, в РФ женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус, вызывающий респираторные заболевания и пневмонию.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку

22 января прошло заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения в связи со вспышкой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом.

Теги: Китай, эпидемия, животные, ученые, исследование, змея, коронавирус 2019-nCoV
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