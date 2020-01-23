Китайский Ухань, откуда распространился коронавирус, закрыли для выезда

С сегодняшнего дня в китайском городе Ухань, где началась вспышка нового коронавируса, приостановлено отправление поездов и автобусов. Когда запрет на выезд будет снят, не сообщается.

Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где был обнаружен новый коронавирус. Об этом сообщает South China Morning Post.

С сегодняшнего дня в городе приостановлено отправление поездов и автобусов. Когда проезд будет разрешен, не сообщается.

О поездках на личных автомобилях власти не упоминали, однако подчеркнули, что граждане не должны покидать город, "если нет особых условий".

Издание отмечает, что Ухань является одним из четырех основных железнодорожных узлов в Китае.

Запрет на выезд из города нужен для того, чтобы "наилучшим образом предотвращать и контролировать эпидемию коронавирусной инфекции нового типа, эффективно пресекать передачу вируса и сдерживать распространение эпидемии, а также обеспечить безопасность и здоровье людей", – цитирует издание уведомление властей.

На данный момент число погибших от нового коронавируса составляет 17 человек, заболевших – 582.

Национальная комиссия по здравоохранению заявила 22 января, что источник инфекции пока не обнаружен, а способы ее передачи неясны.

Впервые этот тип вируса в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек, – был подтвержден 31 декабря 2019 года. 21 января по одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще четыре случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии. 22 января еще один случай инфицирования подтвердили в Гонконге, в РФ женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус, вызывающий респираторные заболевания и пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.