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ВОЗ продлила заседание чрезвычайного комитета по вспышке китайского коронавируса

По словам генерального директора Всемирной организации здоровья Тедроса Адханома Гебрейесуса, 23 января комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ примет решение, объявлять о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, или нет.

Гебрейсус: Это решение, к которому я отношусь крайне серьезно
Гебрейсус: Это решение, к которому я отношусь крайне серьезно
Фото: ЕРА

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здоровья не смог принять решение по итогам заседания 22 января, созванного из-за распространения коронавируса 2019-nCoV в Китае, и соберется еще раз 23 января. 

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает пресс-служба организации. 

"Решение о том, объявлять или не объявлять о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, – это решение, к которому я отношусь крайне серьезно, и решение, которое я готов принять только при надлежащем рассмотрении всех доказательств", – сказал Гебрейесус.

Он отметил, что в первый день работы в комитете состоялась "превосходная дискуссия", но для принятия решения нужно больше времени и информации. 

Ситуацию в распространением вируса Гебрейесус назвал сложной.

"Завтра нам предстоит сказать гораздо больше", – добавил он. 

По данным комитета, вирус в преимущественно поражает людей старшего возраста – 73% пациентов старше 40 лет, пишет The Guardian. Почти две трети инфицированных – 64% – мужчины; 40% умерших имеют заболевания, которые делают их уязвимыми к новому вирусу (болезни сердца или высокое кровяное давление).

Впервые этот тип вируса в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек, – был подтвержден 31 декабря 2019 года. По состоянию на утро 22 января количество заболевших в Китае составляло более 400 человек, погибших было девять, к вечеру число погибших возросло до 17, инфицированных – до 550.  

21 января по одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще два случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии. 22 января еще один случай инфицирования подтвердили в Гонконге, в РФ женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус, вызывающий респираторные заболевания и пневмонию.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку

22 января пройдет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения в связи со вспышкой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом.

Теги: ВОЗ, вирус, погибшие, Тедрос Адханом Гебрейесус, заседание, коронавирус 2019-nCoV
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