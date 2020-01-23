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ВОЗ приняла решение по китайскому коронавирусу

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ разделился во мнениях по вопросу о том, есть ли основания для объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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Гебрейесус: Сегодня я не объявляю чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения
Гебрейесус: Сегодня я не объявляю чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения
Фото: ЕРА

23 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус по итогам заседания комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ заявил, что пока не будет объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 

Об этом пресс-служба ВОЗ сообщила в Twitter. 

"Сегодня я не объявляю чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, имеющее международное значение", – сказал он. 

По его словам, комитет по чрезвычайным ситуациям разделился во мнениях по вопросу о том, представляет ли собой вспышка нового коронавируса такую опасность. 

"На данный момент ВОЗ не рекомендует каких-либо более широких ограничений на поездки или торговлю. Мы рекомендуем проводить проверку выездов из аэропортов в рамках комплексного комплекса мер по сдерживанию", – добавил Гебрейесус. 

Тот факт, что ВОЗ не объявляет чрезвычайное положение, не должен восприниматься как признак того, что организация не считает ситуацию серьезной или что ее не воспринимают всерьез, подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на утро 23 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 17 человек, заболевших – 582.

По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Японии, Сингапуре и Саудовской Аравии. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге. 

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку

Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний, сообщили в Минздраве.

Теги: комитет, Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус, заседание, коронавирус 2019-nCoV
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