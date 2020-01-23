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В Китае зафиксировали первую смерть от коронавируса вне эпицентра вспышки заболевания

От осложнений, вызванных коронавирусом 2019-nCoV, умер 80-летний мужчина, который два месяца прожил в Ухане – 11-миллионном китайском городе, где впервые подтвердили новый тип вируса.

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Количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 18 человек
Количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 18 человек
Фото: ЕРА

23 января в китайской провинции Хэбей подтвердили первый случай смерти от осложнений, вызванных коронавирусом 2019-nCoV, эпицентр вспышки заболеваемости которым находится в городе Ухань (провинция Хубэй). Об этом заявили местные власти, сообщает газета Global Times

80-летний мужчина, который прожил в Ухане два месяца, скончался 22 января в городском округе Цанчжоу. Расстояние от округа до города Ухань – около 1 тыс. км. 

Сейчас количество подтвержденных случаев заболевания в Китае составляет 644 человека, погибших – 18. 

Как пишет The Guardian, сейчас в Великобритании проверку на инфицирование 2019-nCoV проходят три человека. Все они – жители Шотландии, которые посещали Ухань, заявили в шотландском правительстве. 

CNN сообщает, что новый случай заболевания подтвержден в Таиланде, количество заболевших в стране увеличилось до трех человек. Два случая инфицирования также подтвердили в Макао, один – в Сингапуре, один – в Саудовской Аравии. 

21 января по одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще один зафиксирован в Японии. 22 января еще один случай инфицирования подтвердили в Гонконге, в РФ женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус, вызывающий респираторные заболевания и пневмонию.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на утро 23 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 17 человек, заболевших – 582.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку

22 января прошло заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения в связи со вспышкой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом. На нем не смогли принять решение, 23 января комитет собрался снова, чтобы принять решение, объявлять о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, или нет.

Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний, сообщили в Минздраве.

Теги: США, Китай, Шотландия, вирус, погибшие, коронавирус 2019-nCoV
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