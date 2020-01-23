Украина усилила меры безопасности в аэропорту Борисполь из-за коронавируса 2019-nCoV – Минздрав

Санитарные подразделения лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины будут ежедневно встречать самолеты, которые прибывают из Китая, и опрашивать пассажиров на счет их самочувствия, рассказал исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Игорь Кузин.

Украина усилила меры безопасности в аэропорту Борисполь из-за коронавируса 2019-nCoV. Об этом 23 января во время брифинга сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Игорь Кузин, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На сегодняшний день прямого авиасообщения с Уханем нет, но есть с Китаем. Сегодня прибыл самолет из китайского города Санья и санитарными подразделениями лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины был проведен прием этого самолета. Дополнительные меры наблюдения за пассажирами не вводятся", – рассказал Кузин.

При этом он добавил, что члены экипажа и сотрудники лабораторного центра опрашивали пассажиров насчет их самочувствия.

"Таким образом, каждый день санитарные подразделения будут встречать самолеты, которые прибывают из Китая. Дополнительных мер пока вводить не будут. Решения могут пересмотреть только после рекомендаций со стороны Всемирной организации здравоохранения. Проводится быстрая оценка потребности в изделиях медицинского назначения, а также расходных материалов в случае попадания вируса на территорию Украины, чтобы мы смогли проверить имеющиеся запасы в рамках функционирования лабораторных центров Минздрава", – отметил он.

Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний, рассказал Кузин.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. На данный момент число погибших от нового коронавируса в КНР составляет 17 человек, заболевших – 582.

21 января по одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще четыре случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии. 22 января еще один случай инфицирования подтвердили в Гонконге, в РФ женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус, вызывающий респираторные заболевания и пневмонию.

22 января прошло заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения в связи со вспышкой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом. 23 января ВОЗ примет решение, объявлять о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, или нет.