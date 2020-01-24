Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Бой украинского боксера за два чемпионских пояса перенесен из-за коронавируса в Китае

1 февраля в Китае должен был пройти бой между украинцем Виктором Постолом и американцем Хосе Рамиресом за два чемпионских пояса в первом полусреднем весе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Постол провел за время карьеры 33 боя
Постол провел за время карьеры 33 боя
Фото: icemanpostol / Instagram

Поединок украинского боксера Виктора Постола против американца Хосе Рамиреса за чемпионские пояса по версии WBC і WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), которые принадлежат американцу, перенесен, сообщает промоутерская компания Top Rank на странице в Twitter.

Бой должен был состояться 1 февраля в Китае, но был перенесен из-за эпидемии коронавируса.

Top Rank пишет, что бой состоится, но в новом месте и в другую дату. Детали будут известны позже.

Постол уже владел поясом по версии WBC в первом полусреднем весе, но в июне 2016 года потерпел поражение в бою с американцем Теренсом Кроуфордом и потерял чемпионский титул.

Украинец начал профессиональную карьеру в 2007 году, за это время провел 33 боя, одержал 31 победу, 12 из которых нокаутом, а также потерпел два поражения.

Рамирес провел первый бой в 2012-м. Всего американец провел 25 поединков, победив в каждом из них, 17 раз нокаутом.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января количество жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 26 человек.

Теги: Украина, Китай, эпидемия, вирус, Виктор Постол, WBO, Хосе Рамирес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Сыну Тины Кароль не нравятся слухи о романе мамы и певца Dan Balan
  Сыну Тины Кароль не нравятся слухи о романе мамы и певца Dan Balan
  Everything I Wanted. Вышел клип Билли Айлиш. Видео
  Everything I Wanted. Вышел клип Билли Айлиш. Видео
"Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба!". Питт назвал себя старым
"Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба!". Питт назвал себя старым
Слава из "НеАнгелов" снялась вместе с отцом
Слава из "НеАнгелов" снялась вместе с отцом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS