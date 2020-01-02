Бои украинцев Ломаченко и Гвоздика попали в топ-3 поединков 2019 года по версии Top Rank

Бои украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Гвоздика попали в топ-3 поединков прошедшего года по версии промоутерской компании Top Rank, пишет официальная страница организации в Instagram.
В список попал бой Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла и поединок Гвоздика против россиянина Артура Бетербиева.
Кроме боев с участием украинцев, в топ попал поединок между американцами Джесси Варгасом и Хосесито Лопесом.
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As we turn the calendar into 2020 and another great year of fights, enjoy a last look back at some of 2019's best Top Rank battles. *
Ломаченко в августе 2019 года решением судей победил Кэмпбелла решением судей. Украинец завоевал чемпионский пояс по версии WBC, а также защитил пояса по версиям WBO и WBA Super.
В октябре Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом и потерял чемпионский пояс по версии IBF в полутяжелом весе.