Бои украинцев Ломаченко и Гвоздика попали в топ-3 поединков 2019 года по версии Top Rank

Украинский боксер Василий Ломаченко в 2019 году решением судей победил британца Люка Кэмпбелла, а другой украинец Александр Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву.

Ломаченко в 2019 году завоевал чемпионской пояс по версии WBC Фото: lomachenkovasiliy / Instagram

Бои украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Гвоздика попали в топ-3 поединков прошедшего года по версии промоутерской компании Top Rank, пишет официальная страница организации в Instagram.

В список попал бой Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла и поединок Гвоздика против россиянина Артура Бетербиева.

Кроме боев с участием украинцев, в топ попал поединок между американцами Джесси Варгасом и Хосесито Лопесом.

Ломаченко в августе 2019 года решением судей победил Кэмпбелла решением судей. Украинец завоевал чемпионский пояс по версии WBC, а также защитил пояса по версиям WBO и WBA Super.

В октябре Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом и потерял чемпионский пояс по версии IBF в полутяжелом весе.