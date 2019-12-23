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Ломаченко назвал своего следующего соперника. Украинец может стать абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой против американца Теофимо Лопеса в апреле 2020 года.

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Для звания абсолютного чемпиона Ломаченко не хватает чемпионского пояса по версии IBF
Для звания абсолютного чемпиона Ломаченко не хватает чемпионского пояса по версии IBF
Фото: lomachenkovasiliy / Instagram

22 декабря украинский боксер Василий Ломаченко в интервью YouTube-каналу LOMA Official TV заявил, что уже есть письменная договоренность о бое с американцем Теофимо Лопесом.

"Этот поединок [против Лопеса] будет, но это не всегда зависит от менеджера, промоутера и одного боксера. Это еще зависит от другого боксера. Мы не можем исключать в ходе подготовки травму или еще что", – сказал Ломаченко.

Украинец сказал, что уже существует письменная договоренность о том, что бой состоится в апреле, но дата боя пока не определена.

"Для подготовки у нас уже есть отлаженная система, нам просто нужна дата боя, чтобы понимать, когда вылетать в США", – резюмировал Ломаченко.

Лопес начал профессиональную карьеру в 2016 году, за это время американец провел 15 боев, победив во всех, в том числе 12 раз нокаутом.

В своем последнем бое в ночь на 15 декабря Лопес нокаутом победил ганца Ричарда Комми и завоевал чемпионский пояс по версии IBF.

Ломаченко выступает на профессиональном ринге с 2013 года, украинец провел 15 боев, победив в 14 из них и потерпев одно поражение.

Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC и The Ring. В конце октября Ломаченко стал вторым в истории "франчайзинговым" чемпионом мира по версии WBC. Для звания абсолютного чемпиона мира в легком весе украинцу не хватает пояса по версии IBF.

Теги: бокс, Украина, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес
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