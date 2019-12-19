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Хирн назвал дату боя между Усиком и Чисорой

Сопромоутер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн сказал, что бой украинца против Дерека Чисоры пройдет 7 марта следующего года.

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Усик провел один бой в супертяжелом весе
Усик провел один бой в супертяжелом весе
Фото: EPA

Сопромоутер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн 19 декабря в комментарии ресурсу BoxingScene назвал дату боя украинца против британца Дерека Чисоры.

По словам Хирна, Усик и Чисора встретятся на ринге 7 марта следующего года.

Украинец является обязательным претендентом на бой с британцем Энтони Джошуа за пояс чемпиона мира по версии WBO, но сначала бой против Джошуа должен провести обязательный претендент на пояс по версии IBF болгарин Кубрат Пулев.

Хирн считает, что встреча Усика и Джошуа будет мегабоем, но не сейчас.

"Если Усик выйдет и будет драться с Чисорой, то бой Усик – Джошуа может стать суперсобытием во второй половине следующего года", – сказал Хирн.

Украинец начал карьеру профессионального боксера в 2013 году. С тех пор он выступал в первом тяжелом весе. Усик провел 16 поединков, в каждом из них стал победителем, в том числе 12 раз нокаутировав соперника. После этого он решил перейти в более тяжелую весовую категорию.

13 октября Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.

Чисора начал профессиональную карьеру в 2007 году, с тех пор британец провел 41 бой, 32 из них закончились победой, девять раз было зафиксировано поражение Чисоры.

Теги: бокс, Александр Усик, Кубрат Пулев, Дерек Чисора, Энтони Джошуа, Эдди Хирн
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