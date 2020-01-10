Украинский боксер Ломаченко опубликовал в соцсетях видео с российским спецназом

Видео, которое опубликовал украинский боксер Василий Ломаченко, впервые выложено в сеть монастырем "Корсунская пустынь", который находится в Орловской области РФ.

Ломаченко является чемпионом мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA Фото: lomachenkovasiliy / Instagram

Украинский чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко на своей странице в Instagram опубликовал видео о вере, в котором фигурирует российский спецназ.

На видеоряд с российскими военными наложен стих о вере, а в титрах указана благодарность "вежливым людям". Такими словами в России называют военнослужащих РФ в форме без опознавательных знаков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST

Оригинал видео был опубликован на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь", который находится в Орловской области РФ.

Видео на странице Ломаченко черно-белое, в оригинале оно цветное и нашивки российского флага на военной форме видны лучше.

ВИДЕО

Видео: Корсунская пустынь / YouTube

Ломаченко родился в Белгород-Днестровском Одесской области. Украинец выступает на профессиональном ринге с 2013 года, за это время он провел 15 боев, победив в 14 из них и потерпев одно поражение.

Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC и The Ring. В конце октября Ломаченко стал вторым в истории "франчайзинговым" чемпионом мира по версии WBC. Для звания абсолютного чемпиона мира в легком весе украинцу не хватает пояса по версии IBF.