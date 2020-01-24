В Китае жертвами коронавируса стали 26 человек

На данный момент число инфицированных новым коронавирусом в Китае составляет 876 человек.

На сегодняшний день, 24 января, количество жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 26 человек, пишет издание Global Times.

Число подтвержденных случаев инфицирования вирусом в Китае составило 876 человек.

Министерство финансов Китая выделило провинции Хубэй, где произошла вспышка заболевания, 1 млрд юаней ($144 млн), чтобы помочь в борьбе с распространением нового коронавируса.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 23 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 18 человек, заболевших – 644.

По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре и Саудовской Аравии, по два – в Японии и Вьетнаме. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.