Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Китае жертвами коронавируса стали 26 человек

На данный момент число инфицированных новым коронавирусом в Китае составляет 876 человек.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Число умерших от нового вируса растет
Число умерших от нового вируса растет
Фото: ЕРА

На сегодняшний день, 24 января, количество жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 26 человек, пишет издание Global Times.

Число подтвержденных случаев инфицирования вирусом в Китае составило 876 человек.

Министерство финансов Китая выделило провинции Хубэй, где произошла вспышка заболевания, 1 млрд юаней ($144 млн), чтобы помочь в борьбе с распространением нового коронавируса.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 23 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 18 человек, заболевших – 644.

По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре и Саудовской Аравии, по два – в Японии и Вьетнаме. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге. 

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку

Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний, сообщили в Минздраве.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Теги: Китай, вирус, жертвы, погибшие, здравоохранение, коронавирус 2019-nCoV
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джамала показала фото с осветленными волосами
Джамала показала фото с осветленными волосами
"Подсыпают в чай снотворное". Брата Tayanna обокрали в поезде "Москва Одесса"
"Подсыпают в чай снотворное". Брата Tayanna обокрали в поезде "Москва – Одесса"
Горбунов показал асану йоги
Горбунов показал асану йоги
  "Мисс Американа". Вышел трейлер документального фильма о Тейлор Свифт. Видео
  "Мисс Американа". Вышел трейлер документального фильма о Тейлор Свифт. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS