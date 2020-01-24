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Скалецкая: В Украине зафиксированы три случая подозрения на коронавирус

Два подозрения на заражение человека китайским коронавирусом в Украине не были подтверждены, еще по одному случаю проводится расследование, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

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Скалецкая: По одному случаю сейчас проводится эпидемическое расследование
Скалецкая: По одному случаю сейчас проводится эпидемическое расследование
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине выявили трех пациентов с подозрением на заражение новым коронавирусом, который распространяется из Китая. Об этом на брифинге в Киеве 24 января сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На сегодняшний день в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус. Из них два не были подтверждены. По еще одному случаю сейчас проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих украинских эпидемиологов. Каждый случай будет расследован и доведен до населения", – заявила она.

Министр заверила, что ситуация находится под контролем правительства и постоянно мониторится.

По ее словам, украинцам рекомендуют реагировать на ситуацию так же, как и при обычных эпидемических вспышках, обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января число погибших от коронавируса 2019-nCoV в КНР составляло 26 человек, заболевших – 875.

Случаи заболевания подтверждены в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре, Саудовской Аравии, Японии, Вьетнаме, Таиланде, Макао и Гонконге. 

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку

Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний, сообщили в Минздраве. Власти страны усилили меры безопасности в аэропорту Борисполь.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Теги: Украина, Китай, эпидемия, Минздрав, Зоряна Скалецкая, коронавирус 2019-nCoV
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