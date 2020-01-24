В Днепре от "свиного гриппа" умер двухлетний ребенок

Ребенок умер от "свиного гриппа" через несколько суток после начала заболевания.

21 января в Днепре из-за пандемического гриппа умер ребенок в возрасте 2,5 года. Об этом 24 января "Укринформу" сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований государственного учреждения "Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Елена Кузьменко.

"От пандемического гриппа А(H1N1) умер мальчик двух с половиной лет. У него была тяжелая мгновенная форма болезни. Ребенка не стало через несколько суток после начала заболевания. Сейчас областная вирусологическая лаборатория подтвердила, что причиной смерти ребенка стал именно штамм гриппа А", – рассказала она.

Кузьменко добавила, что уровень заболеваемости гриппом в Днепропетровской области за последнюю неделю вырос на 55%. Всего за эпидемический период (с начала октября) гриппом в области болело более 200 тыс. человек. Пик заболеваемости ожидается в середине февраля.

21 января в Чернигове из-за "свиного гриппа" скончался 46-летний мужчина.

А(H1N1) пандемический – наиболее распространенный тип гриппа, который вызывает самые масштабные эпидемии. Впервые был открыт в 1931 году американским ученым Ричардом Шоупом. В 2009 году стал известен под названием "свиной грипп".