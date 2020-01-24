Кабмин Украины создал оперативный штаб в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV

Штаб по предотвращению попадания в Украину нового коронавируса будет создан на базе Министерства здравоохранения, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук: На сегодня никаких оснований для беспокойства в Украине нет Фото: ЕРА

Правительство Украины утвердило план по предотвращению попадания в Украину нового коронавируса 2019-nCoV, а также создало соответствующий оперативный штаб. Об этом 24 января сообщил журналистам премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует "Радіо Свобода".

Он уточнил, что оперативный штаб будет создан на базе Министерства здравоохранения под руководством главы ведомства Зоряны Скалецкой.

По словам Гончарука, правительство уже несколько дней находится в контакте со Всемирной организацией здравоохранения.

"На сегодня никаких оснований для беспокойства в Украине нет, нет ни одного подтвержденного, зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины", – заявил премьер.

Он анонсировал совещание с участием служб, контролирующих пересечение границы.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января число погибших от коронавируса 2019-nCoV в КНР составляло 26 человек, заболевших – 875.

Случаи заболевания подтверждены в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре, Саудовской Аравии, Японии, Вьетнаме, Таиланде, Макао и Гонконге.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.