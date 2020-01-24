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Гончарук о сотрудничестве с Deutsche Bahn: Мы хотим, чтобы "Укрзалізниця" тоже стала образцом эффективности

Состояние "Укрзалізниці" сейчас оставляет желать лучшего, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук: Мы хотим инвестиций, мы хотим сотрудничества с глобальной компанией, к которой есть доверие
Гончарук: Мы хотим инвестиций, мы хотим сотрудничества с глобальной компанией, к которой есть доверие
Фото: kmu.gov.ua

Соглашение о партнерстве с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn "может быть наполнено многими смыслами". Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге в Киеве 24 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"С этой большой системной компанией мы ведем переговоры о заключении стратегического партнерского соглашения. Это соглашение может быть наполнено многими смыслами", – сказал он.

По словам Гончарука, на 5 февраля запланировано подписание соглашения с немецкой компанией.

"Мы хотим инвестиций, мы хотим сотрудничества с глобальной компанией, к которой есть доверие, для которой ресурсы являются дешевыми, у которой есть уникальный опыт управления подобными проектами, которая фактически является синонимом эффективности в Европе. Мы хотим, чтобы "Укрзалізниця" тоже стала образцом эффективности. Состояние, в котором сейчас находится эта большая стратегическая компания, оставляет желать лучшего и мириться с этим мы не можем... Для нас понятно, что Deutsche Bahn может быть серьезным партнером. Это и о качестве перевозок, и об их скорости", – сказал премьер.

Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января заявил, что украинскую железную дорогу намерены передать в управление "немцам" на 10 лет.

"Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", – сказал глава правительства.

В Deutsche Bahn 23 января заявили, что не намерены брать "Укрзалізницю" в управление, а будут только консультировать компанию. Там также уточнили, что в Давосе было подписано предварительное соглашение, а меморандум о взаимопонимании между компанией и Мининфраструктуры намерены подписать в феврале. Этот документ будет содержать условия сотрудничества с "Укрзалізницею".

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подтвердил журналистам, министерство хочет привлечь менеджмент Deutsche Bahn в "Укрзалізницю" в качестве советников.

24 января а немецкой компании заявили, что стратегическое партнерство Deutsche Bahn и "Укрзалізниці" будет включать различные форматы взаимодействия, в том числе и операционное управление "Укрзалізницею" со стороны DB. 

Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.

Теги: Укрзалізниця, железная дорога, Deutsche Bahn, Алексей Гончарук
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