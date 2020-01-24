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Гончарук про Deutsche Bahn и "Укрзалізницю": Речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин ведет переговоры с Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг "Укрзализниці" со стороны немецкой железной дороги.

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Гончарук: Украинцы должны получить современную, комфортную и безопасную дорогу
Гончарук: Украинцы должны получить современную, комфортную и безопасную дорогу
Фото: Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України / Facebook

Министерство инфраструктуры Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn, однако о продаже или концессии "Укрзалізниці" речь не идет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премье-министр Украины Алексей Гончарук.

"Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", – написал Гончарук.

Он подчеркнул, что речь идет именно о стратегическом партнерстве.

"Чтобы избежать спекуляций – речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии "Укрзалізниці". Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка", – отметил украинский премьер.

Гончарук сказал, что 5 февраля запланировано подписание "Соглашения о стратегическом партнерстве" с Deutsche Bahn в Киеве.

"Добавлю, что сотрудничество с Deutsche Bahn – это позитивный сигнал европейскому бизнесу по Украине. Украинцы должны получить современную, комфортную и безопасную дорогу", – добавил он.

https://www.facebook.com/PMHoncharuk/videos/491291698431790/

Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января заявил, что украинскую железную дорогу намерены передать в управление "немцам" на 10 лет.

"Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", – сказал глава правительства.

В Deutsche Bahn заявили, что не намерены брать "Укрзалізницю" в управление, а будут только консультировать компанию. Там также уточнили, что в Давосе было подписано предварительное соглашение, а меморандум о взаимопонимании между компанией и Мининфраструктуры намерены подписать в феврале. Этот документ будет содержать условия сотрудничества с "Укрзалізницею".

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что Мининфраструктуры пока намерено привлекать менеджеров Deutsche Bahn только в качестве советников в "Укрзалізницю".

Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.

Теги: Германия, Украина, Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, железная дорога, Мининфраструктуры, Deutsche Bahn, Алексей Гончарук
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