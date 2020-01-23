Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Украина хочет передать железную дорогу на 10 лет в управление немецкой Deutsche Bahn – Гончарук

Политическое решение о передаче украинской железной дороги в управление немецкому оператору Deutsche Bahn уже принято, но детали еще будут обсуждаться, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Железную дорогу передадут в управление немецкой компании
Железную дорогу передадут в управление немецкой компании
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Украинскую железную дорогу передадут в управление немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn AG. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на "Украинском завтраке" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Мы связываем с этим важным решением не только судьбу той инфраструктурной единицы, это решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира и новых стандартов", – сказал глава правительства.

Он отметил, что детали нужно обсуждать и официальные документы еще не подписаны.

"Но политическое решение по этому вопросу уже принято, и это уже огромный шаг", – сказал Гончарук.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, меморандум о дальнейшем сотрудничестве в транспортной сфере и о развитии компании "Укрзалізниця" был подписан 22 января в Давосе. 

Гончарук в Telegram сообщал, что Украина полностью сохранит контроль над "Укрзалізницею".

"Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия. Поэтому сразу развею все слухи – ни о каких продаже или аренде стратегически такого важного государственного объекта, как "Укрзалізниця", речь не идет", – написал глава правительства.

Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. 

Теги: Германия, Укрзалізниця, железная дорога, Deutsche Bahn, Алексей Гончарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Ким Кардашян показала семейный завтрак с мужем и детьми
Ким Кардашян показала семейный завтрак с мужем и детьми
  Испания, Бельгия, Болгария, Австрия, Албания, Кипр, Франция, Нидерланды, Северная Македония и Грузия назвали своих участников в "Евровидении 2020"
  Испания, Бельгия, Болгария, Австрия, Албания, Кипр, Франция, Нидерланды, Северная Македония и Грузия назвали своих участников в "Евровидении 2020"
Димопулос после вторых родов показала фигуру в раздельном купальнике
Димопулос после вторых родов показала фигуру в раздельном купальнике
  Иващенко в нацотборе на "Евровидение 2020" споет песню Get Up. Видео
  Иващенко в нацотборе на "Евровидение 2020" споет песню Get Up. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS