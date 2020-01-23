Украина хочет передать железную дорогу на 10 лет в управление немецкой Deutsche Bahn – Гончарук

Политическое решение о передаче украинской железной дороги в управление немецкому оператору Deutsche Bahn уже принято, но детали еще будут обсуждаться, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Украинскую железную дорогу передадут в управление немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn AG. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на "Украинском завтраке" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Мы связываем с этим важным решением не только судьбу той инфраструктурной единицы, это решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира и новых стандартов", – сказал глава правительства.

Он отметил, что детали нужно обсуждать и официальные документы еще не подписаны.

"Но политическое решение по этому вопросу уже принято, и это уже огромный шаг", – сказал Гончарук.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, меморандум о дальнейшем сотрудничестве в транспортной сфере и о развитии компании "Укрзалізниця" был подписан 22 января в Давосе.

Гончарук в Telegram сообщал, что Украина полностью сохранит контроль над "Укрзалізницею".

"Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия. Поэтому сразу развею все слухи – ни о каких продаже или аренде стратегически такого важного государственного объекта, как "Укрзалізниця", речь не идет", – написал глава правительства.

Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы.