"Укрзалізниця" купила газ на 18 млн грн без тендера – ProZorro

В ProZorro заявили, что любую закупку на такую сумму "Укрзалізниця" может проводить только через конкурентные торги.

Один из филиалов "Укрзалізниці" – Центр обеспечения производства – совершил закупку газа на 18 млн грн без проведения тендера, об этом 9 января заявил сервис ProZorro на своей странице в Facebook.

"Любую закупку на такую сумму УЗ может проводить только через конкурентные торги. Более того, никакой информации о сделках между УЗ и поставщиком на портале ProZorro нет", – пишет сервис.

В ProZorro считают, что проведение закупок в обход предусмотренных законом процедур – это "наглое нарушение закона".

"В Кодексе Украины об административных правонарушениях четко прописана за это ответственность – штраф от 700 до 1000 налоговых минимумов. То есть от 11 до 17 тыс. грн", – пишет сервис.

В ProZorro ждут объяснений руководства "Укрзалізниці", внутреннего расследования и привлечения виновных к ответственности.

В "Укрзалізниці" 9 января заявили, что факт нарушения расследуется с декабря 2019 года: "О результатах проверки будет проинформирована общественность, а виновные – привлечены к ответственности".