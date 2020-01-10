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Через Украину проехал первый контейнерный поезд из Китая в ЕС

Контейнерный поезд по маршруту из китайского города Сиань в польский Славкув проехал через Украину без перегрузки на границе, рассказал глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов.

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Поезд двигался по территории Украины 39 часов и 54 минуты
Поезд двигался по территории Украины 39 часов и 54 минуты
Фото: Євген Кравцов / Facebook

Первый контейнерный поезд по маршруту из китайского города Сиань в польский Славкув проехал транзитом через Украину. Об этом 9 января сообщил глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов в Facebook.

Поезд двигался по территории Украины 39 часов и 54 минуты. Всего он был в пути 12 дней.

"Впервые поезд ехал по широким путям LHS без перегрузки на границе. Встречали его коллеги в польском Славкуве. Маршрут Китай – ЕС транзитом по Украине является надежным, дешевым и удобным для всех участников логистической цепи. А этот поезд – хороший знак и первая важная ласточка в организации масштабных проектов с Китаем и Средней Азией для "Укрзалізниці", – написал Кравцов.

Он добавил, что широкие пути, которые эксплуатируются "Укрзалізницею", являются наиболее протяженными на Западе.

"С 2008 года ежегодно объем транзитных перевозок Украины падает. Транзит из Китая в страны ЕС имеет ряд искусственных преград с политической окраской. Это вопрос не бизнеса, а геополитики. Но со своей стороны УЗ – максимально надежный партнер для транзита. Поэтому предлагаем альтернативные и выгодные маршруты", – подчеркнул Кравцов.

https://www.facebook.com/Kravtsov.Evg/posts/614708365973260

Теги: Украина, Китай, Укрзалізниця, бизнес, граница, маршрут, транзит, поезда, Евросоюз, Евгений Кравцов, поезд
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