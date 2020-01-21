Пассажиры избили проводника поезда из-за замечания не курить в тамбуре

Ночью 20 января четверо пассажиров избили 50-летнего проводника поезда "Киев – Ивано-Франковск" после замечания, чтобы они не курили в тамбуре. Об этом проинформировала пресс-служба "Укрзалізниці".
"Проводнику поезда №43 "Киев – Ивано-Франковск" нанесли телесные повреждения четверо пассажиров. Они курили в тамбуре вагона, поэтому проводник сделал им по этому поводу замечание. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица", – рассказали в пресс-службе.
На станции Львов начальник поезда вызвал по радиосвязи полицию, правоохранители задержали мужчин.
Курение табачных изделий в общественных местах, в том числе в вагонах поездов, запрещено согласно ст. 13 закона Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".