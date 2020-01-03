Полиция Закарпатья сообщила об избиении двух своих сотрудников, им пришлось стрелять

В Мукачевском районе напали на двух полицейских, которые выясняли обстоятельства кражи денег и золотых изделий, отметили в полиции Закарпатья.

2 января в Мукачевском районе телесные повреждения получили два сотрудника полиции. Об этом проинформировали в Главном управлении Нацполиции Закарпатской области.

"Полицейские получили сообщение о краже денег в селе Обава Мукачевского района. 33-летняя заявительница рассказала, что у нее похитили 5 тыс. грн и золотые изделия. Кроме того, гражданка указала на лиц, предположительно, причастных к совершению преступления – ее родственников, с которыми проживает в одном доме. Увидев полицейских, 23-летний родственник заявительницы и его [58-летний] отец начали агрессивно вести себя и наносить правоохранителям телесные повреждения", – сказано в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что их сотрудникам пришлось сделать предупредительный выстрел и применить спецсредство "Терен".

"Один из сотрудников полиции получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лба. Другой сотрудник полиции получил травмы ноги и руки... Один из правоохранителей находится в больнице", – отметили в главке.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.