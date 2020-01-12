Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Заставляли признаться в совершении преступления". ГБР сообщило о подозрении двум полицейским в избиении жителя Кривого Рога

Житель Кривого Рога Днепропетровской области был госпитализирован после избиения в отделении полиции, ему удалили почку и селезенку, проинформировали в Государственном бюро расследований Украины.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога
Следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога
Фото: dbr.gov.ua

Территориальное управление Государственного бюро расследований Украины в Полтаве сообщило о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365) двум оперуполномоченным Криворожского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, сообщила 11 января пресс-служба ГБР.

"По данным следствия, в июле 2019 года правоохранители, проверяя факт кражи, вызвали местного жителя в отделение полиции. В рабочем кабинете подозреваемые заставляли потерпевшего признаться в совершении преступления и начали его избивать. В результате избиения пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему удалили селезенку и левую почку", – сказано в сообщении.

Следователи подали ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 10 лет.

Теги: Украина, Полтава, Кривой Рог, Днепропетровская область, правоохранители, расследование, полицейский, избиение, Нацполиция, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду показал мускулистое тело
Роналду показал мускулистое тело
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Гомес выпустила альбом Rare
Гомес выпустила альбом Rare
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS