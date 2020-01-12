"Заставляли признаться в совершении преступления". ГБР сообщило о подозрении двум полицейским в избиении жителя Кривого Рога

Житель Кривого Рога Днепропетровской области был госпитализирован после избиения в отделении полиции, ему удалили почку и селезенку, проинформировали в Государственном бюро расследований Украины.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога Фото: dbr.gov.ua

Территориальное управление Государственного бюро расследований Украины в Полтаве сообщило о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365) двум оперуполномоченным Криворожского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, сообщила 11 января пресс-служба ГБР.

"По данным следствия, в июле 2019 года правоохранители, проверяя факт кражи, вызвали местного жителя в отделение полиции. В рабочем кабинете подозреваемые заставляли потерпевшего признаться в совершении преступления и начали его избивать. В результате избиения пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему удалили селезенку и левую почку", – сказано в сообщении.

Следователи подали ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 10 лет.