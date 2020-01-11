Претендент на участие в конкурсе ГБР подал иск в суд с требованием запретить его проведение

По мнению Константина Грицишина, который подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием запретить проведение конкурса на руководящие должности в Госбюро расследований Украины, условия подачи документов для участия в конкурсе нарушают установленный законом порядок.

ГБР должен принимать документы для участия в конкурсе на руководящие должности как минимум до 21 января, считает истец Фото: pixabay.com

Один из претендентов на участие в конкурсе на руководящие должности в Госбюро расследований Украины Константин Грицишин подал иск в Окружной админсуд Киева с требованием запретить проведение конкурса. Об этом сообщает издание "Страна", в распоряжении которого имеется исковое заявление Грицишина.

Он отметил, что "информация о проведении конкурса на должности в Госбюро должна быть [опубликована] на сайте ГБР не позднее, чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе". В то же время информация о проведении конкурса была обнародована 29 декабря. В иске Грицишин отмечает, что 9 января 2020 года подал необходимые документы для участия в конкурсе, однако в конкурсной комиссии сообщили, что он предоставил документы с опозданием и его заявка рассматриваться не будет.

Истец считает, что, "учитывая дату публикации объявления и процедуру проведения конкурса, установленную порядком, последний день приема документов не может быть установлен ранее, чем 21 января 2020 года".

В качестве обеспечительной меры Грицишин потребовал запретить проведение конкурса до принятия решения по его иску.

В начале января общественная организация "Фонд Dejure" заявила, что конкурс на посты руководства ГБР проходит с нарушениями. Активисты напомнили, что о начале подачи документов в рамках конкурса сообщили за день до старта, притом что информировать о проведении конкурса, согласно регламенту, необходимо не позднее, чем за 15 рабочих дней до завершения приема документов. Представители общественности подчеркнули, что с 30 декабря 2019 года по 3 января 2020-го невозможно было подать документы, не подготовив их заранее.

Заявление поддержали девять организаций: "Автомайдан", движение "Чесно", Центр противодействия коррупции, организация "Семья героев Небесной сотни", Медийная инициатива за права человека, Харьковский антикоррупционный центр, благотворительный фонд "ВостокSOS", Центр общественного мониторинга и исследований и StateWatch.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Романа Трубы. 27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа Венедиктову.

1 января в Госбюро расследований заявили, что их ведомство не справилось с "первоочередными задачами и вызовами современности" в 2019 году. 3 января стало известно, что Венедиктова планирует подать на рассмотрение Зеленскому новую структуру ГБР.