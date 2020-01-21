"Укрзалізниця" подписала меморандум о сотрудничестве с китайской компанией CRCC

Подписание документа о сотрудничестве между "Укрзалізницею" и китайской компанией CRCC поможет развитию железной дороги Украины как транзитной между Китаем и Евросоюзом, отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

20 января был подписан меморандум о сотрудничестве между "Укрзалізницею" и китайской строительной компанией China Railway Construction Corporation (CRCC). Об этом проинформировало Министерство инфраструктуры Украины.

"[Министр инфраструктуры Украины] Владислав Криклий отметил, что подписание меморандума является важным этапом сотрудничества для развития железнодорожного сообщения в направлении Украина – КНР, привлечения китайских партнеров для модернизации украинской железной дороги и реализации транзитного потенциала Украинского государства в сообщении ЕС – КНР", – сказано в сообщении.

Криклий считает, что подписание меморандума свидетельствует, "что экономическая ситуация в Украине меняется, улучшается инвестиционный климат и крупнейшие иностранные технологические и производственные гиганты заинтересованы работать на украинском рынке".

"Мы рассчитываем перезапустить и активизировать участие Украины в проектах "Один пояс – один путь", что позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал Украины в континентальном грузовом товарном обороте. Мы хотим найти такую форму и формулу участия Украины в этом многостороннем проекте, чтобы модель win-win, то есть взаимный выигрыш сторон, был максимально реализован", – объяснил министр.

По словам Криклия, в будущем по железной дороге украинцы смогут добираться в Варшаву, Будапешт и Бухарест не более чем за три часа, "а из Киева в Одессу поезд будет идти полтора часа вместо нынешних семи – восьми".

China Railway Construction Corporation Limited – вторая по величине в Китае государственная строительная компания, ее штаб-квартира располагается в Пекине.