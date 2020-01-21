Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Укрзалізниця" подписала меморандум о сотрудничестве с китайской компанией CRCC

Подписание документа о сотрудничестве между "Укрзалізницею" и китайской компанией CRCC поможет развитию железной дороги Украины как транзитной между Китаем и Евросоюзом, отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Меморандум подписали 20 января
Меморандум подписали 20 января
Фото: mtu.gov.ua

20 января был подписан меморандум о сотрудничестве между "Укрзалізницею" и китайской строительной компанией China Railway Construction Corporation (CRCC). Об этом проинформировало Министерство инфраструктуры Украины.

"[Министр инфраструктуры Украины] Владислав Криклий отметил, что подписание меморандума является важным этапом сотрудничества для развития железнодорожного сообщения в направлении Украина – КНР, привлечения китайских партнеров для модернизации украинской железной дороги и реализации транзитного потенциала Украинского государства в сообщении ЕС – КНР", – сказано в сообщении.

Криклий считает, что подписание меморандума свидетельствует, "что экономическая ситуация в Украине меняется, улучшается инвестиционный климат и крупнейшие иностранные технологические и производственные гиганты заинтересованы работать на украинском рынке".

"Мы рассчитываем перезапустить и активизировать участие Украины в проектах "Один пояс – один путь", что позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал Украины в континентальном грузовом товарном обороте. Мы хотим найти такую форму и формулу участия Украины в этом многостороннем проекте, чтобы модель win-win, то есть взаимный выигрыш сторон, был максимально реализован", – объяснил министр.

По словам Криклия, в будущем по железной дороге украинцы смогут добираться в Варшаву, Будапешт и Бухарест не более чем за три часа, "а из Киева в Одессу поезд будет идти полтора часа вместо нынешних семи – восьми".

China Railway Construction Corporation Limited – вторая по величине в Китае государственная строительная компания, ее штаб-квартира располагается в Пекине.

Теги: Украина, Китай, инвестиции, Министерство инфраструктуры, меморандум, транзит, Варшава, Бухарест, Будапешт, поезда, Владислав Криклий, Министерство инфраструктуры Украины, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
"Это мило". Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США
"Это мило". Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США
  An Offering... Вышел клип на трек группы My Chemical Romance. Видео
  An Offering... Вышел клип на трек группы My Chemical Romance. Видео
Рафаэли обнародовала подборку снимков поцелуев с мужем
Рафаэли обнародовала подборку снимков поцелуев с мужем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS