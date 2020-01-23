Мининфраструктуры пока намерено привлекать менеджеров Deutsche Bahn только в качестве советников в "Укрзалізницю" – Криклий

Компания "Укрзалізниця" будет советоваться со специалистами немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn по вопросам как грузовых, так и пассажирских перевозок, сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Министерство инфраструктуры Украины хочет привлечь менеджмент немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn в качестве советников в "Укрзалізницю". Об этом журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) 23 января сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"После консультаций, оценки мы уже будем предметно понимать, что мы получаем, какие выгоды, во сколько нам это обойдется, сколько мы сэкономим. Это все должно иметь под собой экономические расчеты. Естественно, у Deutsche Bahn колоссальный опыт, нам хочется привлечь как можно больше этого уникального опыта... Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть", – сказал министр.

Он отметил, что Украина будет советоваться с немецкими специалистами по вопросам как грузовых, так и пассажирских перевозок.

"Инфраструктура – составляющая, которая всегда в собственности государства. Пассажирские и грузовые перевозки – да, но тут отдельный сценарий. Об этом слишком рано говорить", – сказал Криклий.

Министр уверен, что сотрудничество с Deutsche Bahn увеличит транзитный потенциал Украины.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января заявил, что украинскую железную дорогу намерены передать в управление "немцам" на 10 лет.

"Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", – сказал глава правительства.

Кроме того, 22 января Гончарук и Мининфраструктуры сообщали о подписании меморандума о взаимопонимании между министерством и Deutsche Bahn. Премьер подчеркивал, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов "Укрзалізниці", а о продаже или аренде компании речь не идет.

В Deutsche Bahn заявили, что не намерены брать "Укрзалізницю" в управление, а будут только консультировать компанию. Там также уточнили, что в Давосе был подписано предварительное соглашение, а меморандум о взаимопонимании между компанией и Мининфраструктуры намерены подписать в феврале. Этот документ будет содержать условия сотрудничества с "Укрзалізницею".

Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.