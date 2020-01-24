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В Deutsche Bahn официально заявили, что обсуждают возможность сотрудничества с "Укрзалізницею" в оперативном управлении

Формат стратегического партнерства Deutsche Bahn и "Укрзалізниці" дорабатывается и будет включать в себя различные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление "Укрзалізницею" со стороны DB.

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Обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества с Deutsche Bahn
Обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества с Deutsche Bahn
Фото: EPA

В начале февраля 2019 года между украинским перевозчиком "Укрзалізниця" и немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn будет подписан документ, в котором будут согласованы детали их сотрудничества. Об этом говорится в официальном заявлении Deutsche Bahn, текст которого есть в распоряжении портала "Центр транспортных стратегий".

Стратегическое партнерство Deutsche Bahn и "Укрзалізниці" дорабатывается и будет включать в себя различные форматы взаимодействия, в том числе и операционное управление "Укрзалізницею" со стороны DB, сказано в сообщении.

"Обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления", – цитирует ЦТС документ.

Инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту – DB Engineering & Consulting – будет консультировать и поддерживать "Укрзалізницю" по техническим и управленческим вопросам, об этом накануне в Давосе был подписан меморандум, пишет портал. В начале февраля 2020 года член правления DB по инфраструктуре Рональд Пофалла и представители Кабмина Украины подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут согласованы дальнейшие детали.

В документе Deutsche Bahn отмечает, что DB E&C является одной из ведущих инжиниринговых и консалтинговых компаний в транспортном секторе, в компании работает около 5 тыс. сотрудников из 80 стран.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января заявил, что украинскую железную дорогу намерены передать в управление "немцам" на 10 лет.

"Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", – сказал глава правительства.

В Deutsche Bahn в ответ на запрос "Німецької хвилі" заявили, что не намерены брать "Укрзалізницю" в управление, а будут только консультировать компанию. Там также уточнили, что в Давосе было подписано предварительное соглашение, а меморандум о взаимопонимании между компанией и Мининфраструктуры намерены подписать в феврале. Этот документ будет содержать условия сотрудничества с "Укрзалізницею".

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подтвердил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) 23 января, что министерство хочет привлечь менеджмент немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn в "Укрзалізницю" в качестве советников.

Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.

Теги: транспорт, Украина, Давос, Укрзалізниця, Владислав Криклий, Мининфраструктуры, инфраструктура, Deutsche Bahn, Алексей Гончарук
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