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Задержан фигурант дела об убийстве Гандзюк Левин, подозрения на коронавирус в Украине. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 24 января.

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Задержан фигурант дела об убийстве Гандзюк
Задержан фигурант дела об убийстве Гандзюк
Фото: radiosvoboda.org

Задержан Левин

Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании в Болгарии предполагаемого организатора нападения на сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина).

Лидеры ЕС подписали соглашение о Brexit

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. 29 января Европарламент соберется для обсуждения соглашения и, как ожидается, его ратификации.

Подозрения на коронавирус в Украине

В Украине выявили трех пациентов с подозрением на заражение новым коронавирусом, который распространяется из Китая, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Два случая не подтвердились, по еще одному проводят исследование.

Дугарь смягчили меру пресечения

24 января Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, фигурирующей в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Помпео едет в Украину

Госсекретарь США Майк Помпео 30 января прибудет в Украину. Он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, "чтобы подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", сообщили в Госдепе США.

Закрыто дело Охендовского

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего главы Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского. Его  подозревали в получении более 1,2 млн грн взяток из "черной кассы" Партии регионов.

Теги: Китай, Павел Шеремет, Михаил Охендовский, Евросоюз, Brexit, Майк Помпео, Екатерина Гандзюк, Алексей Левин, Яна Дугарь, коронавирус 2019-nCoV
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