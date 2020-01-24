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ЕС назначил первого посла в Великобритании после Brexit

Португалец Жоао Вале де Алмейда возглавит дипломатическую миссию Евросоюза в Лондоне, он приступит к исполнению обязанностей 1 февраля.

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С 1 февраля ЕС будет рассматривать Великобританию как "третью страну"
С 1 февраля ЕС будет рассматривать Великобританию как "третью страну"
Фото: ЕРА

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 января назначил португальского дипломата Жоао Вале де Алмейду первым в истории послом Евросоюза в Великобритании. Об этом проинформировала Европейская служба внешних действий.

Алмейда начнет выполнять свои функции 1 февраля 2020 года, на следующий день после того, как Великобритания официально перестанет быть членом ЕС.

"С этой даты Соединенное Королевство будет являться третьей страной, и следовательно, представительство союза будет обеспечено делегацией", – сказано в сообщении.

Алмейда возглавлял представительство ЕС в США с 2010-го по 2014 год, был постоянным представителем Евросоюза при ООН с 2015-го по 2019 год.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Евросоюза. Это решение тогда поддержали 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент 13 марта 2019 года проголосовал против Brexit по схеме "без соглашения". При этом Палата общин несколько раз отклоняла правительственный вариант сделки по Brexit.

На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября, а 29 октября ЕС продлил сроки выхода Великобритании еще на три месяца – до 31 января 2020 года.

20 декабря Палата общин впервые поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна покинет Европейский союз 31 января 2020 года. Из ЕС Великобритания выйдет лишь формально, так как страна потеряет представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit и передала законопроект на рассмотрение Палаты лордов. Лорды одобрили законопроект премьер-министра Бориса Джонсона 22 января.

23 января законопроект о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

Ожидается, что 29 января соглашение ратифицирует Европарламент.

Теги: Великобритания, Европейский союз, Brexit, Жозеп Боррель, Жоао Вале де Алмейда
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