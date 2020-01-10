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Палата общин парламента Британии окончательно одобрила соглашение о Brexit

Законопроект о выходе Великобритании из ЕС теперь должен пройти через голосование в Палате лордов. Ожидается, что все процедуры завершатся до 31 января.

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За принятие законопроекта выступили 330 депутатов, против был 231
За принятие законопроекта выступили 330 депутатов, против был 231
Фото: ЕРА

Палата общин парламента Великобритании завершила рассмотрение законопроекта о выходе страны из Европейского союза и окончательно утвердила условия Brexit. Об этом 9 января проинформировал Reuters.

За принятие законопроекта выступили 330 депутатов, против был 231.

Теперь законопроект о выходе Соединенного Королевства из ЕС должен еще пройти через голосование в Палате лордов. Со стороны ЕС документ будет утверждать Европейский парламент, ожидается, что все процедуры завершатся до 31 января.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент 13 марта 2019 года проголосовал против Brexit по схеме "без соглашения". При этом Палата общин несколько раз отклоняла правительственный вариант сделки по Brexit.

На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября, а 29 октября ЕС продлил сроки выхода Великобритании еще на три месяца – до 31 января 2020 года.

20 декабря Палата общин Великобритании впервые поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна покинет Европейский союз 31 января. Затем документ направили на дальнейшую проверку в парламенте. Из ЕС Великобритания выйдет лишь формально, так как страна потеряет представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

Теги: Великобритания, Европейский союз, законопроект, голосование, документы, Палата общин, Евросоюз, Brexit, соглашение
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