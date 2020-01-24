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Дело Шеремета. Суд смягчил меру пресечения для Дугарь

Для фигурирующей в деле об убийстве Павла Шеремета медсестры Яны Дугарь суд изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

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Дугарь была под круглосуточным домашним арестом
Дугарь была под круглосуточным домашним арестом
Фото: ЕРА

24 января Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, фигурирующей в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает УНН.

Круглосуточный домашний арест сменили ей на ночной домашний арест, Дугарь обязали находиться дома в Новомосковском районе Днепропетровской области с 20.00 до 7.00.

Мера пресечения действует до 8 февраля

Суд обязал Дугарь прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать документы, которые дают право пересекать границу Украины.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко, а 8 января – Дугарь.

2 января 2020 года в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета. В нем приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.

Теги: убийство, Павел Шеремет, Печерский суд, домашний арест, суд, Яна Дугарь
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