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Дело Шеремета. Суд перенес рассмотрение апелляции Дугарь

Суд перенес на 24 января рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, из-за отсутствия материалов дела.

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Дугарь находится под домашним арестом
Дугарь находится под домашним арестом
Фото: ЕРА

17 января Печерский районный суд Киева решил перенести рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом "Укринформу" сообщил ее адвокат Николай Ореховский.

“Суд перенес избрание меры пресечения на 24 января, чтобы получить материалы дела, в котором ей применили меру пресечения и которое сейчас находится в Киевском апелляционном суде”, – сказал он.

Начало заседания запланировано на 11.30.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко, а 8 января – Дугарь.

Защита Дугарь подала ходатайство об изменении меры пресечения.

2 января в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета. В нем приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.

Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, военнослужащий, домашний арест, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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