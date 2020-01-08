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Дело Шеремета. Суд оставил Дугарь под домашним арестом

Апелляционный суд не удовлетворил требование адвокатов подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь отпустить ее на поруки, но разрешил ей находиться под круглосуточным домашним арестом в квартире своего поручителя, бывшего народного депутата Оксаны Корчинской в Киеве.

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До сегодняшнего дня Дугарь находилась под круглосуточным домашним арестом по месту прописки в Днепропетровской области
До сегодняшнего дня Дугарь находилась под круглосуточным домашним арестом по месту прописки в Днепропетровской области
Фото: ЕРА

8 января Апелляционный суд Киева оставил под круглосуточным домашним арестом военную медсестру Яну Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, сообщает "Громадське".

Суд частично удовлетворил апелляцию защитников подозреваемой. Теперь Дугарь будет находиться под домашним арестом в Киеве, а не в Днепропетровской области (по месту прописки).

При этом суд не удовлетворил требование адвокатов отпустить Дугарь на поруки. Подозреваемая будет жить в квартире своего поручителя, бывшего народного депутата Оксаны Корчинской.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.

В следственном эксперименте приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.

Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, следствие, домашний арест, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Инна Грищенко
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