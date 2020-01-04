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Убийство Шеремета. Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте

Одна из трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от дачи показаний.

Дугарь находится под домашним арестом в связи с подозрением в убийстве Шеремета
Дугарь находится под домашним арестом в связи с подозрением в убийстве Шеремета
Фото: ЕРА

Третья подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте, который правоохранители проводили в ночь на 3 января. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции.

Она также отказалась от дачи показаний.

Подозреваемый Андрей Антоненко отказался участвовать в следственном эксперименте, но объяснил это отсутствием адвоката. Когда на место прибыл защитник из центра по оказанию бесплатной правовой помощи, адвокат Антоненко появился и категорически отказался от проведения эксперимента. Также он пытался мешать проведению следственного мероприятия с подозреваемой Юлией Кузьменко, которая оказалась единственной, кто согласился на его проведение. Действия адвоката попали на видеозапись эксперимента.

Защитник Кузьменко заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственных действий, так как эти прошли с нарушением.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

18 декабря заседание Апелляционного суда Киева, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов. 

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.

Теги: Украина, Павел Шеремет, правоохранители, Нацполиция, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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