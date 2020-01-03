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В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета. Фоторепортаж

Сегодня 09.56
В ночь на 3 января в Киеве правоохранители провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Его цель – проверка походки подозреваемой Юлии Кузьменко, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая запечатлена в видеоматериалах следователей. Подозреваемая была одета в то, что было, вероятно, на ней в день, когда под машину Шеремета подложили взрывчатку. Второй подозреваемый – военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко – отказался от участия в эксперименте из-за отсутствия адвоката. Защитник Кузьменко заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственных действий, так как эти прошли с нарушением.
Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, взрывчатка, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко
 

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