Во Львове провели акцию в поддержку фигурантов дела об убийстве Шеремета

В акции в поддержку фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь во Львове 4 января приняли участие украинские музыканты, художники, писатели и общественные деятели.

4 января в центре Львова прошло музыкально-художественное мероприятие под названием "Белыми нитками" в поддержку фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

В нем приняли участие украинские музыканты, художники, писатели и общественные деятели.

"Это акция солидарности, когда люди могут искусством, словом выразить позицию о том, что происходит в стране, поддержать таким образом незаконно удерживаемых заключенных", – заявил один из организаторов Тарас Чолий.

На мероприятии выступили музыкальные группы и певцы Иван Леньо и Kozak System, Joryj Kłoc, участники проекта "Песни войны".

"Нас пытаются запугать и все перевернуть вверх ногами. Из героев хотят сделать бандитов, а бандиты рвутся к власти. Я знаю арестованных людей. Уверен, что эти дела шиты белыми нитками. Андрея Антоненко лично знаю и не верю, что он причастен к преступлению, в котором обвиняют его", – сказал украинский художник Андрей Ермоленко.

По данным "Радіо Свобода", в акции приняли участие сотни человек. У памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы были развешаны плакаты, установлена символическая палатка Майдана.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

18 декабря заседание Киевского апелляционного суда, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.