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Адвокат Дугарь: Следствие проводит эксперимент, чтобы дополнительное доказательство сделать основным

Защитники подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь подали в Государственное бюро расследований заявление о фальсификации доказательств со стороны следователей.

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Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте
Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте
Фото: ЕРА

Адвокаты третьей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь не считают уместным ее участие в проведении следственного эксперимента и называют результаты экспертизы сфальсифицированными. Об этом в ходе брифинга 3 января заявил адвокат Николай Ореховский, сообщает "Укринформ".

"Следственный эксперимент – это лишь дополнительное доказательство, которое должно подтвердить какие-то обстоятельства, которые уже установлены конкретными доказательствами. Вместо этого они хотят проводить с подозреваемыми эти следственные эксперименты, чтобы слабый довод, свое предположение – а по моему мнению, свою выдумку – сделать более сильной. Поэтому я не вижу уместности участия нашей подзащитной в таких следственных экспериментах", – сказал Ореховский. 

Он подчеркнул, что результаты экспертизы являются единственным доказательством вины Дугарь, однако они являются незаконными и сделаны с нарушениями.

Адвокат высказал мнение, что эксперименты следствие проводит, в частности, для того, "чтобы дополнительное доказательство сделать основным".

После решения о проведении следственных экспериментов адвокаты Дугарь Ореховский и Виталий Коломиец подали в Государственное бюро расследований заявление о фальсификации доказательств со стороны следователей.

По их мнению, есть несколько признаков состава преступления: заведомо ложное заключение экспертизы, а также привлечение невиновного лица к уголовной ответственности "путем искусственного создания доказательств и другой фальсификации".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

18 декабря заседание Киевского апелляционного суда, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов. 

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.

В следственном эксперименте приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.

Теги: Павел Шеремет, следствие, фальсификации, экспертиза, расследование, Государственное бюро расследований, Яна Дугарь
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