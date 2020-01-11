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"Репортеры без границ" заявили о несоответствии доказательств в деле Шеремета

В организации "Репортеры без границ" заявили, что подозрение в отношении фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета основано на четырех противоречивых экспертных заключениях.

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В оранизации напомнили, что, по данным журналистов, подозреваемый Андрей Антоненко выше человека, который участвовал в закладке взрывчатки под машину Шеремета
В оранизации напомнили, что, по данным журналистов, подозреваемый Андрей Антоненко выше человека, который участвовал в закладке взрывчатки под машину Шеремета
Фото: ЕРА

В организации "Репортеры без границ" высказали обеспокоенность несоответствием доказательств в заявлениях украинских властей в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, и призвали правоохранителей продолжить расследование. Об этом говорится в заявлении организации.

"После неудачного расследования продолжительностью три с половиной года, в прошлом месяце полиция объявила, что арестовала пятерых подозреваемых, всех ветеранов войны на востоке Донбасса, за убийство Шеремета, редактора интернет-издания "Украинская правда", который был убит в Киеве 20 июля 2016 года бомбой, заложенной под его автомобиль", – говорится в заявлении.

"Репортеры без границ" подчеркнули, что дело основано на четырех оспариваемых экспертных заключениях, а прокуратура отказывается предоставить все имеющиеся у нее доказательства.

В организации отметили, что украинские журналисты, в частности издание "theБабель", предоставили доказательств несоответствия фактов и доказательств, которые ранее предоставило следствие. Например, о том, что фигурант дела военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко выше человека, который участвовал в закладке взрывчатки под машину Шеремета.

"Необходимо знать правду об убийстве Павла Шеремета, особенно в связи с тем, что в 2019 году в Украине был убит еще один журналист. Мы призываем к большей прозрачности со стороны украинских властей в этом расследовании, которое дает возможность действительно начать борьбу с безнаказанностью, и в котором должны быть установлены и преданы суду не только виновные, но и зачинщики", – заявила глава бюро RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко. 8 января Дугарь также оставили под домашним арестом.

Киевский апелляционный суд дважды перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание Антоненко под стражей.

Теги: убийство, Павел Шеремет, Репортеры без границ, подозрение, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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