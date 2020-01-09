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Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко выше человека на видео МВД – СМИ

Адвокаты военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, утверждают, что его рост 180 см. Согласно экспертизе, рост человека, который участвовал в закладке взрывчатки под машину Шеремета, может колебаться от 164,9 см до 175,1 см, сообщает "theБабель".

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Антоненко находится под арестом
Антоненко находится под арестом
Фото: ЕРА

Мужчина на видео, опубликованном Министерством внутренних дел Украины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, ниже подозреваемого в организации этого преступления военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster). Об этом 8 января сообщил "theБабель" со ссылкой на данные экспертизы.

По информации издания, экспертизу проводили 25 августа 2016 года. Эксперт анализировал видеозаписи с камер наблюдения, размещенных в кварталах вокруг места взрыва и места жительства Шеремета. На записях мужчина и женщина (по версии правоохранителей, Антоненко и детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко) с пакетом в ночь с 19-го на 20 июля 2016 года шли к машине Шеремета, женщина подходила к машине и, по мнению следствия, цепляла взрывное устройство, затем они вдвоем покинули место происшествия.

Согласно результатам экспертизы, рост мужчины на видео – 170 см. Возможное отклонение, которое заложил эксперт, – плюс-минус 3%. Эта погрешность связана с нечетким изображением, постоянным движением подозреваемого, с кепкой на голове, а также с тем, что эксперту неизвестна высота подошвы и каблуков на обуви. То есть, согласно заключению эксперта, рост человека на видео может колебаться от 164,9 см до 175,1 см. При этом адвокаты Антоненко, ссылаясь на документ, который есть у них в распоряжении, сообщили, что его рост 180 см.

Рост женщины, которая закладывала взрывчатку, согласно экспертизе, 165 см. Если учесть ту же самую погрешность в 3%, ее рост колеблется от 160,05 см до 169,95 см. Точный рост Кузьменко на момент публикации уточнить не удалось, отмечает издание.

Знакомые с материалами дела источники "theБабель" утверждают, что такая экспертиза действительно проводилась и информация, указанная в ней, соответствует действительности. Те же источники утверждают, что по состоянию на конец 2019 года никаких других экспертиз, которые бы определяли рост лиц с камер наблюдения, не было.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.

Киевский апелляционный суд дважды перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание Антоненко под стражей.

Теги: МВД, Украина, взрыв, убийство, Павел Шеремет, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Инна Грищенко
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