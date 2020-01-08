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Дело Шеремета. Суд снова перенес рассмотрение жалобы на арест Антоненко

Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, чтобы он лично смог участвовать в заседании. Сегодня он находился в изоляторе временного содержания, коммуникацию с подозреваемым организовали по видеоконференцсвязи.

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Заседание по делу Антоненко назначили на 11.30 10 января
Заседание по делу Антоненко назначили на 11.30 10 января
Фото: ЕРА

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает 8 января УНИАН.

Антоненко принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи из изолятора временного содержания.

В начале судебного заседания адвокат Виталий Галенченко заявил об отводе двух судей из коллегии, Татьяны Фрич и Юрия Сливы. Адвокат мотивировал это тем, что они рассматривали апелляционную жалобу защитников другой подозреваемой по делу (детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко) и вынесенным решением об оставлении ее под стражей уже высказали свою позицию по делу. Однако в их отводе было отказано.

Кроме того, адвокаты ходатайствовали о доставке в зал судебных заседаний Антоненко из-за того, что им неудобно общаться с ним и обсуждать позицию по делу. Сам подозреваемый также заявил, что возражает об участии в заседании по видеоконференцсвязи и просит доставить его в суд.

Коллегия судей, посовещавшись на месте, удовлетворила ходатайство защиты и перенесла заседание на 11.30 10 января.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.

27 декабря суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей Антоненко из-за отсутствия материалов дела.

В следственном эксперименте приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.

Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, Апелляционный суд, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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