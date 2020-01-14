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"Рассказал всю правду, все, что знал". Положинский дал показания по делу Шеремета

По словам музыканта Александра Положинского, следователь, которому он давал показания по делу об убийстве Павла Шеремета, вел себя корректно. Он высказал надежду, что музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь оправдают по этому делу.

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Положинский о допросе: Следователь вел себя вполне корректно, отношение дружественное
Положинский о допросе: Следователь вел себя вполне корректно, отношение дружественное
Фото: Олександр Положинський / Facebook

Музыкант, фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский 13 января дал показания в качестве свидетеля по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он сообщил в видеоролике, который опубликовал в Facebook.

"Рассказал всю правду, все, что знал. Ничего плохого мне сделать не пытались, общение проходило в присутствии одного из адвокатов Андрея (подозреваемого по делу, музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко. – "ГОРДОН"). Следователь вел себя вполне корректно, отношение дружественное. Не знаю, возможно, это хитрости и просто "плохой коп" ко мне не пришел и мне достался тот, который в паре "плохой-хороший" должен был быть "хорошим"... Каких-то вопросов, негатива к следователю у меня нет", – сказал он.

Положинский высказал надежду, что Антоненко, а также других подозреваемых – детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь – оправдают, так как они, по его мнению, не имеют отношения к убийству Шеремета.

https://www.facebook.com/sashko.polozhinsky/videos/3312555962094330/

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко, а 8 января – Дугарь.

2 января в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета. В нем приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.

Теги: Павел Шеремет, Александр Положинский, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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