Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Адвокаты Дугарь заявили, что независимые эксперты признали доказательства МВД необъективными

Независимые специалисты считают, что сделанная МВД экспертиза походки и портретная экспертиза с видеозаписи камеры наблюдения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не могут служить доказательствами, утверждают адвокаты военной медсестры Яны Дугарь.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дугарь находится под домашним арестом
Дугарь находится под домашним арестом
Фото: ЕРА

Адвокаты военной медсестры Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявили в Facebook, что независимые специалисты признали экспертизы МВД необъективными.

Адвокаты опубликовали часть документа, в котором проанализирована экспертиза походки и портретная экспертиза с видеозаписи камеры наблюдения.

"Это рецензия от специалистов-ученых по криминалистическим экспертизам с более чем 30-летним опытом, которые дорожат репутацией и независимы от МВД. Общий вывод: экспертиза неполная, необъективная и не может служить доказательством", – утверждают адвокаты.

В соответствии с заключением, психологическая экспертиза МВД исследовала исключительно двигательные характеристики, которые сами по себе вообще не могут быть предметом психологической экспертизы, официальных методик такого исследования нет, настоящая психологическая экспертиза такого видеоизображения должна исследовать мимику и пантомимику и так далее, но этого сделано не было.

Привлеченные стороной защиты специалисты также настаивают, что в портретной части экспертизы пропущен целый этап методики исследования.

https://www.facebook.com/OKlegal.ua/posts/2721015474657050

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко, а 8 января – Дугарь.

2 января в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета. В нем приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.

Теги: МВД, Украина, автомобили, Павел Шеремет, домашний арест, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Oh Yeah!. Вышел клип группы Green Day. Видео
  Oh Yeah!. Вышел клип группы Green Day. Видео
Дорофеева снялась топлес
Дорофеева снялась топлес
Никитюк показала, как выглядит без косметики
Никитюк показала, как выглядит без косметики
Герой шоу "Холостяк 9" Добрынин отдыхает на Бали с Квитковой
Герой шоу "Холостяк 9" Добрынин отдыхает на Бали с Квитковой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS