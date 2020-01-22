Дело Шеремета. ГБР отказалось расследовать фальсификацию доказательств причастности Дугарь к убийству – адвокат

Защита подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь намерена через суд обязать Государственное бюро расследований Украины открыть производство о фальсификации следствием доказательств в расследовании, заявил адвокат Николай Ореховский.

Государственное бюро расследований Украины отказалось открыть уголовное производство о фальсификации доказательств по заявлению адвокатов подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь. Об этом "Українським новинам" сообщил 22 января адвокат Николай Ореховский.

"Отказались открыть", – сказал он.

По словам адвоката, защита Дугарь намерена через суд обязать ГБР расследовать фальсификацию следствием доказательств. Соответствующее решения суд пока не выносил.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко, а 8 января 2020 года – Дугарь.

Защита Дугарь подала ходатайство об изменении меры пресечения. Суд перенес рассмотрение апелляции на 24 января, поскольку не получил материалы уголовного производства.

2 января в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета. В нем приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.

17 января трое украинских военнослужащих в Печерском райсуде Киева заявили, что в дни перед убийством Шеремета Дугарь была на работе в госпитале в Донецкой области.