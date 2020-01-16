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Студенты устроили вертеп под СИЗО, где находятся подозреваемые в убийстве Шеремета. Трансляция

Вечером 16 января в Киеве студенты Украинского католического университета устроили вертеп под СИЗО, где находятся подозреваемые в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко, а также военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко. По словам журналиста, там присутствуют дети Антоненко. Трансляцию ведет "Громадське" в Facebook.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко, а 8 января – Дугарь.

2 января в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета. В нем приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.

Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, СИЗО, студенты, военнослужащий, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко
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