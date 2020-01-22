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Адвокат Дугарь обвинил правоохранителей в давлении на свидетелей

Следователи прокуратуры давят на свидетелей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с целью заставить их изменить или отказаться от своих показаний, заявил представляющий интересы военного медика Яны Дугарь адвокат Николай Ореховский.

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Трое украинских военнослужащих в суде заявили, что в дни перед убийством Шеремета Дугарь была на работе в госпитале в Донецкой области
Трое украинских военнослужащих в суде заявили, что в дни перед убийством Шеремета Дугарь была на работе в госпитале в Донецкой области
Фото: ЕРА

Следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета давят на свидетелей, чтобы те не давали показания. Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил адвокат военного медика Яны Дугарь Николай Ореховский.

"Следователи вызывают военнослужащих, руководство военной части, где Яна проходила военную службу. В том числе до нас доходит информация об определенном давлении на этих военных и на этих свидетелей... Это давление заключается в том, что проводятся беседы (и в том числе допросы) с целью склонения определенных свидетелей к тому, чтобы они не давали необходимые показания или давали их в каком-то другом виде", – сказал Ореховский. 

Он подчеркнул, что такое давление наблюдается со стороны прокуратуры и сотрудников Службы безопасности Украины. 

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко, а 8 января 2020 года – Дугарь.

Защита Дугарь подала ходатайство об изменении меры пресечения. Суд перенес рассмотрение апелляции на 24 января, поскольку не получил материалы уголовного производства. 

2 января в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета. В нем приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.

17 января трое украинских военнослужащих в Печерском райсуде Киева заявили, что в дни перед убийством Шеремета Дугарь была на работе в госпитале в Донецкой области.

Теги: убийство, Павел Шеремет, правоохранители, следователь, Яна Дугарь, Николай Ореховский
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