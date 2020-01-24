САП закрыла дело Охендовского, которого подозревали в получении денег из "черной бухгалтерии" Партии регионов

Уголовное производство в отношении экс-главы ЦИК Михаила Охендовского было открыто в 2016 году. В январе 2020-го стало известно, что процессуальный руководитель закрыл дело.

Подозрение Охендовскому вручили в 2016 году Фото: ЕРА

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего главы Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского. Об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро на запрос издания "РБК-Украина".

Дело закрыто по решению процессуального руководителя в порядке ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, говорится в сообщении, датированном 15 января. На основании какой части ст. 284 закрыто производство и когда это произошло, не уточняется.

Охендовского подозревали в получении более 1,2 млн грн взяток из "черной кассы" Партии регионов.

В октябре 2016 года глава САП Назар Холодницкий говорил, что его ведомство проверяет четыре факта возможного получения Охендовским средств из "черной кассы". 13 декабря Охендовскому вручили подозрение.

21 декабря 2016-го Соломенский суд Киева избрал меру пресечения главе ЦИК в виде личного обязательства.

Первым о "черной бухгалтерии" Партии регионов 28 мая 2016 года заявил бывший замглавы Службы безопасности Украины Виктор Трепак. Он сообщил, что передал в НАБУ массив документов, свидетельствующих, по его словам, о системе подкупов и фальсификаций, которые сопровождали приход к власти Виктора Януковича и его окружения.

31 мая часть этих документов опубликовали народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко и главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева-Боровик.

Охендовский возглавлял ЦИК с 2013-го по 2018 год.