Госдеп подтвердил, что Помпео прибудет в Украину 30 января

Госсекретарь США Майк Помпео намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, сообщили в Госдепе США.

Госсекретарь США Майк Помпео 30 января прибудет в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США 24 января.

Помпео намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, "чтобы подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Секретарь также примет участие в церемонии возложения венков к мемориальной Стене памяти возле Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе, а также встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов", – сообщили в Госдепе.

Помпео также 29 января посетит Великобританию, 1 февраля – Беларусь и Казахстан, 2–3 февраля – Узбекистан.

О запланированном на 30 января визите госсекретаря США в Украину сообщало "Радыё Свабода" 22 января.

3 января Помпео должен был встретиться в Киеве с Зеленским, Пристайко и Загороднюком. Также планировалась поездка госсекретаря в Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

1 января стало известно, что зарубежный тур госсекретаря США переносится из-за обострения ситуации в Ираке. 31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей.