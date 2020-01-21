Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Помпео заявил, что в США работают над "проектом" по смене власти в Венесуэле

В Венесуэле должны пройти свободные и демократические выборы, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Помпео: Гуайдо является бесспорным лидером венесуэльцев
Помпео: Гуайдо является бесспорным лидером венесуэльцев
Фото: ЕРА

США и союзники добаваются смены режима в Венесуэле. Об этом в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

"Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что [действующий президент Венесуэлы Николас] Мадуро уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы. Мы беседуем с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы, странами всего мира, чтобы добиться этого результата", – сказал Помпео.

Он высказал мнение, что Мадуро недооценивает народ Венесуэлы. 

"Он недооценивает, как сильно они любят свободу, как сильно они любят свою страну, как сильно они презирают его, и в итоге это будет решением: у венесуэльцев будет то, что они заслуживают – свободная и демократическая Венесуэла", – отметил американский госсекретарь.

По его словам, лидер оппозиции Хуан Гуайдо является бесспорным лидером венесуэльцев.

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором.

23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.

Теги: США, выборы, оппозиция, Венесуэла, Николас Мадуро, Майк Помпео, Хуан Гуайдо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Украинка продала девственность за €1,2 млн
  Украинка продала девственность за €1,2 млн
Панин: Как жаль, что Россия развязала эту никому не нужную "войну" с Украиной. Простите нас, украинцы!
Панин: Как жаль, что Россия развязала эту никому не нужную "войну" с Украиной. Простите нас, украинцы!
"Мы с Настей работаем над этим". Потап рассказал о пополнении в семье
"Мы с Настей работаем над этим". Потап рассказал о пополнении в семье
"Глазами своего будущего мужа". Невеста героя шоу "Холостяк 9" Квиткова показала тело в купальнике
"Глазами своего будущего мужа". Невеста героя шоу "Холостяк 9" Квиткова показала тело в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS